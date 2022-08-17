home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском районе создают современное сельхозпроизводство

В Чегемском районе создают современное сельхозпроизводство

17.08.2022 | 11:35
В Чегемском районе создают современное сельхозпроизводство. Здесь собираются круглый год выращивать помидоры и ягоды – малину, клубнику, голубику и ежевику. Стоимость проекта превышает 18 миллиардов рублей. Его полная реализация предполагает создание двух тысяч рабочих мест. В год здесь планируют выращивать больше 60 тысяч тонн экологически чистой продукции. Масштабная стройка предполагает широчайший объем работ. Сейчас на объекте трудятся около ста специалистов. В перспективе цифру намерены увеличить в пять раз. Первый этап строительства должны завершить ранней весной будущего года. И тогда производство заработает. Полностью сдать в эксплуатацию производственный комплекс в Чегемском районе должны в конце 2024-го.      
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных