В Чегемском районе создают современное сельхозпроизводство. Здесь собираются круглый год выращивать помидоры и ягоды – малину, клубнику, голубику и ежевику. Стоимость проекта превышает 18 миллиардов рублей. Его полная реализация предполагает создание двух тысяч рабочих мест. В год здесь планируют выращивать больше 60 тысяч тонн экологически чистой продукции. Масштабная стройка предполагает широчайший объем работ. Сейчас на объекте трудятся около ста специалистов. В перспективе цифру намерены увеличить в пять раз. Первый этап строительства должны завершить ранней весной будущего года. И тогда производство заработает. Полностью сдать в эксплуатацию производственный комплекс в Чегемском районе должны в конце 2024-го.