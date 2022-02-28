В Чегемском районе сотрудники полиции изъяли боеприпасы у местного жителя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с бойцами ОМОН «Вершина» УФСВНГ РФ по КБР в ходе проведения санкционированного обследования домовладения в с. Нартан, обнаружили и изъяли предметы, похожие на гранаты и взрыватели, которые хранились отдельно, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель признался, что он хранил дома боеприпасы. Проведенная экспертиза показала, что изъятым являются три гранаты различной модификации и взрыватели к ним. Мужчина задержан. В отношении него СО ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и части 1 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).