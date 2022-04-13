В Чегемском районе собрали гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР

В Кабардино-Балкарии продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Не остался в стороне и Чегемский район. Бизнесмены, организации, жители муниципалитета собрали продукты и вещи, которые могут пригодиться в первую очередь. В основном это продовольствие. Сейчас гуманитарный груз упаковывают в одном из плодохранилищ. В этом году Кабардино-Балкария уже неоднократно отправляла большегрузы с продуктами и предметами первой необходимости для жителей ДНР и ЛНР. В нескольких местных санаториях готовы принять гостей из этих республик. В реабилитационном центре «Радуга» уже отдыхают больше 30 детей из Донбасса.