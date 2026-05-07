В Чегемском районе школьники дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству

В канун Дня Победы в Чегемском районе 40 школьников дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Церемония прошла в рамках республиканской акции «Эстафета памяти». Клятву принимал участник спецоперации, кавалер медали Жукова, старший лейтенант Камболат Мамбетов. Юнармейцы поклялись быть верными Родине, чтить память героев, соблюдать устав и с честью нести высокое звание. Ряды движения пополнили учащиеся 3-й и 5-й школ города Чегем. Сегодня отделения сформированы во всех муниципалитетах республики. Ключевой момент встречи – передача георгиевской ленты, символа «Эстафеты памяти». Чегемский район принял ее у Майского. В акции участвовали более 300 человек – волонтеры, юнармейцы, кадеты и активисты «Движения первых».