Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском районе школьники дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству

В Чегемском районе школьники дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству

07.05.2026 | 15:20
В канун Дня Победы в Чегемском районе 40 школьников дали торжественную клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Церемония прошла в рамках республиканской акции «Эстафета памяти». Клятву принимал участник спецоперации, кавалер медали Жукова, старший лейтенант Камболат Мамбетов. Юнармейцы поклялись быть верными Родине, чтить память героев, соблюдать устав и с честью нести высокое звание. Ряды движения пополнили учащиеся 3-й и 5-й школ города Чегем. Сегодня отделения сформированы во всех муниципалитетах республики. Ключевой момент встречи – передача георгиевской ленты, символа «Эстафеты памяти». Чегемский район принял ее у Майского. В акции участвовали более 300 человек – волонтеры, юнармейцы, кадеты и активисты «Движения первых».
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных