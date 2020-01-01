В Чегемском районе решают проблему нехватки воды

На окраине Второго Чегема, в новом микрорайоне, бурят артезианскую скважину. Водозаборы в здешних местах строили около 40 лет назад. За годы работы большинство из них пришло в негодность. Меж тем, населенные пункты непрерывно разрастаются. Муниципалитет сумел войти в федеральную программу «Чистая вода». В этом году здесь запустят восемь новых скважин. Их разработали за счет федеральной и местной казны, а также внебюджетных источников.

В результате реализации проекта «Чистая вода» все жители республики должны быть обеспечены живительной влагой в своих домах и квартирах на сто процентов. На сегодня этот показатель превышает 90.