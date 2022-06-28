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В Чегемском районе ремонтируют школьные спортзалы

В Чегемском районе ремонтируют школьные спортзалы

28.06.2022 | 16:13
В первой школе Чегема, где обучаются более тысячи детей, спортивный зал не использовался в полной мере. Из-за изношенности материальной базы и плачевного состояния зала зачастую занятия физкультурой приходилось проводить на школьном стадионе. Сейчас взялись за приведение помещений в должный порядок. Каждую неделю в школе проходит около 50 уроков физкультуры, проводятся соревнования различного уровня. Комфортный спортивный зал просто необходим. Во второй школе райцентра тоже в перечень ремонтных работ вошли обустройство раздевалок и санузлов, а также душевых кабинок. Обновят и спортивный инвентарь. Отличие этого зала от других - полы здесь будут выложены специальной спортивной резиной. Общая сумма затрат на ремонт составила свыше 6 млн. рублей. Средства поступили из федерального бюджета с софинансированием из местного. Всего в этом году приведут в норму 13 спортивных залов и четыре плоскостных сооружения в шести муниципалитетах Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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