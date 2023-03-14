В Чегемском районе реконструируют трассу «Второй Чегем – Булунгу»

Сквозь толщу льда пробиваются ветки кустарников, появляются тонкие струйки воды… Так встречают сейчас туристов Чегемские водопады… Пока гостей не так много, дорожники спешат привести в порядок трассу. Участок – длиной два км. В первую очередь защищают полотно от размывов. Технологии используют проверенные: в русле реки Чегем устанавливают подпорные стенки.
И это только фундамент. Сама стенка состоит из трех уровней и напоминает лестницу. Каждую ступень также заливают бетоном. Защитные барьеры около семи метров высотой создают в местах, где река может разрушить трассу. При строительстве, чтобы отвести воду, дополнительно завозят грунт. При этом особое внимание уделают соблюдению норм экологический безопасности.
Качество работ регулярно проверяют специалисты республиканского Минтранса, в том числе в лабораторных условиях. После того как укрепят берег, подрядчики приступят к капитальному ремонту самой дороги. Полотно расширят до семи метров, уложат два слоя асфальтобетона.
Дорожники работают с утра и до позднего вечера. Говорят: условия для этого созданы – в прошлом году здесь капитально отремонтировали мост и установили фонари. Одновременно с обновлением трассы возле водопадов начали подготовку к капремонту дороги до Булунгу.
Участок от Чегемских водопадов до Булунгу также оборудуют подпорными стенками. Сейчас строители устанавливают нижние. После приступят к обустройству верхних. В первом случае подпорные стенки будут защищать дорогу от размывов. Во втором - от камнепада.
Всего предстоит создать семь тысяч подпорных стенок. Дорогу от Чегемских водопадов до Булунгу в нормативное состояние будут приводить поэтапно.
https://t.me/vestikbr