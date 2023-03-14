home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском районе реконструируют трассу «Второй Чегем – Булунгу»

В Чегемском районе реконструируют трассу «Второй Чегем – Булунгу»

14.03.2023 | 16:44
Сквозь толщу льда пробиваются ветки кустарников, появляются тонкие струйки воды… Так встречают сейчас туристов Чегемские водопады… Пока гостей не так много, дорожники спешат привести в порядок трассу. Участок – длиной два км. В первую очередь защищают полотно от размывов. Технологии используют проверенные: в русле реки Чегем устанавливают подпорные стенки. И это только фундамент. Сама стенка состоит из трех уровней и напоминает лестницу. Каждую ступень также заливают бетоном. Защитные барьеры около семи метров высотой создают в местах, где река может разрушить трассу. При строительстве, чтобы отвести воду, дополнительно завозят грунт. При этом особое внимание уделают соблюдению норм экологический безопасности. Качество работ регулярно проверяют специалисты республиканского Минтранса, в том числе в лабораторных условиях. После того как укрепят берег, подрядчики приступят к капитальному ремонту самой дороги. Полотно расширят до семи метров, уложат два слоя асфальтобетона. Дорожники работают с утра и до позднего вечера. Говорят: условия для этого созданы – в прошлом году здесь капитально отремонтировали мост и установили фонари. Одновременно с обновлением трассы возле водопадов начали подготовку к капремонту дороги до Булунгу. Участок от Чегемских водопадов до Булунгу также оборудуют подпорными стенками. Сейчас строители устанавливают нижние. После приступят к обустройству верхних. В первом случае подпорные стенки будут защищать дорогу от размывов. Во втором - от камнепада. Всего предстоит создать семь тысяч подпорных стенок. Дорогу от Чегемских водопадов до Булунгу в нормативное состояние будут приводить поэтапно.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных