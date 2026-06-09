В Чегемском районе раскрыли пять случаев фиктивной регистрации мигрантов

Полицейские Чегемского района за два дня выявили пять случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. В ходе оперативно-профилактических мероприятий правоохранители выяснили, что домовладельцы в Чегеме, Шалушке и Нижнем Чегеме поставили на миграционный учет граждан стран Центральной Азии и ближнего зарубежья.
При этом предоставлять иностранцам жилье для проживания не планировали. По фактам фиктивной регистрации и учета иностранцев по месту пребывания возбуждены уголовные дела.
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