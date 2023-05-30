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В Чегемском районе провели турнир по вольной борьбе памяти погибших участников СВО

В Чегемском районе провели турнир по вольной борьбе памяти погибших участников СВО

30.05.2023 | 15:52
Стройными рядами выходят на ковер совсем еще юные борцы. Рядом на большом экране демонстрируют видеоролик о чегемцах, погибших в ходе специальной военной операции. Среди приглашенных – родные и близкие тех, кто отдал жизни во имя будущего страны. Их заслуги навсегда останутся в памяти, отметили на открытии. Слово предоставили родственникам погибших. Они поблагодарили за добрую память и высказали пожелания юным спортсменам. В турнире по вольной борьбе участвовали около 130-ти юных атлетов Чегемского района. Комплекты наград они разыграли в 16 весовых категориях. Вспомнить об ушедших воинах и поддержать спортсменов пришли нынешние борцы с неонацизмом, удостоенные государственных наград – ордена Мужества и медали «За отвагу». Ну а для школьников, которые сражались за победу, эти соревнования стали своего рода уроком мужества.   https://t.me/vestikbr
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