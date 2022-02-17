В Чегемском районе продолжаются работы по благоустройству населённых пунктов. В соответствии с пожеланиями жителей, в г.п.Чегем ведётся обустройство велосипедной дорожки, протяжённостью более 4 километров. В настоящее время идут работы по выравниванию придорожной полосы, установке бордюрных камней, разбивке газонов и озеленению. Одновременно во всех населённых пунктах района приступили к санитарной очистке территорий. Ликвидируются стихийные свалки в поймах рек и пастбищных угодьях, наводится порядок вдоль автомобильных дорог и на центральных улицах поселений.