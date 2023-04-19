В Чегемском районе продолжается масштабная реконструкция автодороги

Качество бетонной смеси – один из самых важных показателей. Именно от него зависит, как долго прослужат подпорные стенки на горной дороге, которые защитят от камней, говорит начальник отдела Управления дорожного хозяйства Алим Ахматов. Сотни туристов каждый день едут сюда, в Чегемское ущелье, чтобы увидеть местные достопримечательности.
Дорога, ведущая к селениям Эльтюбю и Булунгу – сама по себе достопримечательность, многие приезжают сюда, чтобы просто увидеть эти места. Здесь нередки камнепады и обвалы грунта, а значит важно обеспечить безопасность отдыхающих и местных жителей.
За всю историю здесь никогда не было асфальта или капитальных сооружений, которые могли бы защитить трассу от размыва и осыпаний. Реконструкцию дороги «Второй Чегем – Булунгу» нельзя назвать просто масштабной: регион впервые самостоятельно проводит такие сложные с технической стороны работы. Сначала здесь укрепят основание и «стены», отремонтируют 11 мостов, а уже затем на 25 километрах создадут покрытие. Проект рассчитан на период до 26-го года.
Практически такие же сооружения сейчас строят и ниже по ущелью – в районе Чегемских водопадов. Здесь также укрепляют берега реки: создают различные сложные конструкции, которые позволят значительно улучшить состояние дороги. Участок, столь популярный у туристов, длиной около двух километров. Специалистам пришлось серьезно потрудиться, чтобы решить все поставленные задачи. Работали даже ночью. А возможным это стало благодаря новой системе освещения.
Ремонт этих участков – часть масштабного проекта "Безопасные качественные дороги", который реализуют по поручению Главы республики Казбека Кокова. Дорожники в рамках профильного нацпроекта в несколько этапов капитально реконструируют трассу. В прошлом году сдали в эксплуатацию отрезок от выезда из Хушто-Сырта до водопадов. Теперь и местные жители, и отдыхающие ездят по современной дороге. В такое же состояние приведут всю транспортную артерию в Чегемском районе.
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