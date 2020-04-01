В Чегемском районе пробурят пять новых артезианских скважин

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в этом году пробурят пять новых артезианских скважин. Одна из них в самом крупном селе республики — Шалушке. Скважины, которые здесь были открыты еще в советские годы, исчерпали ресурс, и новые источники требовались давно.

Запуск водозаборного объекта, строящегося сейчас на улице Юанова, должен полностью снять проблему нехватки питьевой воды в правобережной части села, а также на нескольких улицах, расположенных на левом берегу. На участке заранее выполнено разведывательное бурение, оценены и утверждены запасы питьевой воды, получена лицензия на создание эксплуатационных скважин, разработана проектная документация на строительство. По словам проходчиков, к воде они подойдут через 20-25дней.

Это уже десятая скважина, отмечают в администрации села. Два месяца назад пробурили еще одну, она уже готова к запуску и будет давать 40 кубометров воды в час. Кроме того, в Шалушке решили восстановить систему арычного орошения: в сельской местности, где люди используют водопровод еще и для нужд хозяйства, это позволит экономить питьевую воду.