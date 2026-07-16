В Чегемском районе полицейскими пресечена деятельность наркопритона

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Чегемского району задержан подозреваемый в содержании наркопритона и незаконном хранении наркотиков.
По данным следствия, 55-летний местный житель систематически предоставлял свой дом разным лицам для незаконного изготовления и потребления в нем наркотических средств. В качестве «арендной платы» мужчина брал с посетителей продукты питания.
Помимо этого, во время санкционированного обыска в жилище подозреваемого оперативники обнаружили наркотическое средство. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной весом 15,6 грамма.
Мужчина признался, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления без цели сбыта. В отношении фигуранта дознанием ОМВД России по Чегемскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 и ч.1 ст. 228 УК РФ.
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