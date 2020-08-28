В Чегемском районе открыли ясельный блок

Ясельный корпус для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет открыли в Чегеме на базе детского сада при школе №1. Новый корпус на 60 мест возведен в рамках реализации федеральной программы «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». В здании расположены спальни, игровые зоны, оборудован спортзал, медкабинет.

В нынешнем году в муниципалитете откроют еще три детсада и одну школу. А эти ясли уже готовы принять малышей. Здесь оборудованы спальни, игровые комнаты, спортивный зал, методический и медицинский кабинеты.

Чтобы достичь этой цели, в Кабардино-Балкарии до конца следующего года построят больше 30 яслей и детских садов.