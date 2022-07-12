В Чегемском районе откроют еще три “Точки роста”

Еще в трех школах Чегемского района откроют “Точки роста”. Сейчас для новых образовательных центров ремонтируют помещения и покупают мебель.
Появятся они в четвертой школе Чегема, а также в общеобразовательных учреждениях №2 в Шалушке и Нартане. Это центры технологической и естественно-научной направленности, где можно будет углубленно изучать физику, химию, биологию. Их оснастят цифровыми лабораториями, оборудованием для проведения опытов, реактивами и образовательными конструкторами.
Отметим, что в Чегемском районе уже работают 12 “Точек роста”. Создали их в рамках федерального проекта “Современная школа” и посещают несколько тысяч учеников.
Новые “Точки роста” в Чегемском районе должны заработать в начале нового учебного года.
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