В Чегемском районе начато строительство первой очереди тепличного комплекса на 100 гектаров

В Чегемском районе ведётся строительство первой очереди крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса. Масштабный инвестиционный проект общей стоимостью более 18 миллиардов рублей, предполагает создание двух тысяч рабочих мест и существенные налоговые отчисления в местный бюджет. Площадь первой очереди нового сельхозпредприятия составит более 60 гектаров круглогодичных теплиц, более 3 гектаров административных и складских помещений. Ориентировочные объёмы производства превысят 50 тысяч тонн в год. В настоящее время завершается этап планировки территории, после чего строители приступят к возведению тепличного комплекса. Посадку первых насаждений планируется произвести в конце текущего года. Инвестор нового проекта - агропромышленный комплекс «Экокультура», крупнейший производитель закрытого грунта в России. Один из главных принципов производства холдинга - экологичность продукции, защита растений биологическими, а не химическими методами. Тепличный комплекс будет специализироваться на выращивании томатов и ягод. По оценкам специалистов, для выращивания этих видов сельхозпродукции имеются все условия. Инвестор планирует в будущем расширять производственные мощности.