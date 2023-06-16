home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском районе ликвидируют очаги дикорастущей конопли

В Чегемском районе ликвидируют очаги дикорастущей конопли

16.06.2023 | 13:34
Работу проводят в рамках месячника антинаркотической направленности.С использованием средств химической обработки, а также путём скашивания и сжигания в г.п.Чегем, с.п.Нартан и Чегем Второй уничтожены наркосодержащие растения на площади более 2000 кв. метров, общей массой 100кг. Работа в данном направлении продолжается. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, арендатором сельхозугодий рекомендовано провести обследование закрепленных территорий. В целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи, организованы тематические акции, лекции, тренинги, спортивные мероприятия. Межведомственной комиссией совместно с ОМВД России по Чегемскому району ведутся проверочные и рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних, на предмет выявления и пресечения преступлений, а также административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Напоминаем, о фактах незаконного культивирования мака, конопли, других наркосодержащих растений, в том числе дикорастущих, а также о лицах, причастных к культивированию и незаконному обороту наркотических средств, следует сообщать участковому уполномоченному полиции, в дежурную часть 8(86630)-4-25-40, по телефону доверия ОМВД России по Чегемскому району 8(86630)-4-11-56, «горячей линии» местной администрации Чегемского муниципального района 8(86630)-4-13-43. Конфиденциальность обращения гарантируется.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных