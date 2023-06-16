В Чегемском районе ликвидируют очаги дикорастущей конопли

Работу проводят в рамках месячника антинаркотической направленности.С использованием средств химической обработки, а также путём скашивания и сжигания в г.п.Чегем, с.п.Нартан и Чегем Второй уничтожены наркосодержащие растения на площади более 2000 кв. метров, общей массой 100кг. Работа в данном направлении продолжается. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, арендатором сельхозугодий рекомендовано провести обследование закрепленных территорий. В целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи, организованы тематические акции, лекции, тренинги, спортивные мероприятия. Межведомственной комиссией совместно с ОМВД России по Чегемскому району ведутся проверочные и рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних, на предмет выявления и пресечения преступлений, а также административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Напоминаем, о фактах незаконного культивирования мака, конопли, других наркосодержащих растений, в том числе дикорастущих, а также о лицах, причастных к культивированию и незаконному обороту наркотических средств, следует сообщать участковому уполномоченному полиции, в дежурную часть 8(86630)-4-25-40, по телефону доверия ОМВД России по Чегемскому району 8(86630)-4-11-56, «горячей линии» местной администрации Чегемского муниципального района 8(86630)-4-13-43. Конфиденциальность обращения гарантируется.