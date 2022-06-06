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В Чегемском районе из-за обильных дождей сошел сель

В Чегемском районе из-за обильных дождей сошел сель

06.06.2022 | 22:39
Сегодня днём на участке дороги между Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом в результате обильных дождей сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Грязевым потоком подмыло дорожное полотно, и повредило водопровод. Жертв и пострадавших не зафиксировано. Трасса была перекрыта с 15-ти часов. Уже через два часа её расчистили и восстановили проезд. В ведомстве также уточнили, что на этом участке дороги сейчас ведутся ремонтные работы. Потому техника сразу же приступила к устранению последствий стихии.  
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