В Чегемском районе из-за обильных дождей сошел сель

Сегодня днём на участке дороги между Нижним Чегемом и Хушто-Сыртом в результате обильных дождей сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Грязевым потоком подмыло дорожное полотно, и повредило водопровод. Жертв и пострадавших не зафиксировано. Трасса была перекрыта с 15-ти часов. Уже через два часа её расчистили и восстановили проезд. В ведомстве также уточнили, что на этом участке дороги сейчас ведутся ремонтные работы. Потому техника сразу же приступила к устранению последствий стихии.