В Чегемском районе дали старт первой очереди строящегося тепличного комплекса «Чегем-Агро»

Состоялся запуск первой очереди строящегося тепличного комплекса «Чегем-Агро», который является одним из прорывных инвестиционных проектов, включенных в программу развития Северо-Кавказского федерального округа. Тепличный комплекс станет крупнейшим на Северном Кавказе. Инвестором выступает Агропромышленный холдинг (АПХ) «ЭКО-культура» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Правительства КБР и Россельхозбанка. Старт новому предприятию дали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, Глава КБР Казбек Коков, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов. На торжественной церемонии открытия тепличного комплекса полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка сказал: «Сельское хозяйство является приоритетом инвестиционной политики на Северном Кавказе и неотъемлемой частью реализуемых в стране программ импортозамещения. Благодаря работе новых теплиц на прилавках магазинов во многих российских регионах круглый год будут представлены доступные свежие экологически чистые овощи тепличного производства. При реализации проекта применены новые технологии, которые помогут обеспечить высокую урожайность и максимальное энергосбережение. От всей души желаю предприятию успешного развития и высоких производственных показателей. В добрый путь». Оксана Лут отметила: «Такие проекты вносят большой вклад в нашу продовольственную безопасность. «Эко-культура» - очень известный инвестор и большой производитель овощей закрытого грунта, который с каждым годом увеличивает объемы производства». В честь начала работы тепличного комплекса участники мероприятия произвели высадку семян. Специалисты «Чегем-Агро» рассказали гостям, что предприятие соответствует самым передовым отраслевым стандартам и оснащено прогрессивным оборудованием, оно станет также площадкой для обучения профессиональных овощеводов. Это современное высокотехнологичное производство с круглогодичным циклом выращивания овощей. Площадь 1-й очереди тепличного комплекса «Чегем-Агро» составляет 37,6 га. Объем вложенных инвестиций — более 9 миллиардов рублей. Планируется выращивать томаты, объем производства которых составит до 19,2 тысячи тонн в год. Первоначально будет создано 461 рабочее место. Налоговые платежи в бюджет республики составят 223 миллиона рублей в год. Глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что системная поддержка инвестиционного проекта будет продолжена. В дальнейшем общая площадь проекта составит 100 га, сумма инвестиций - 24,5 миллиарда рублей, а объем производства в год - более 50 тысяч тонн овощей. При этом планируется 1226 рабочих мест, налоговые отчисления составят 593 миллиона рублей в год.