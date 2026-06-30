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В Чегеме жители льготных категорий получили сертификаты на земельные участки

В Чегеме жители льготных категорий получили сертификаты на земельные участки

30.06.2026 | 13:30
В Чегеме вручили сертификаты на земельные участки гражданам льготных категорий. Получателями стали порядка 100 жителей. Торжественная церемония прошла в Доме культуры Чегема. Под участки выделили 11 гектаров, каждый очередник получил по восемь соток. Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. В списке льготников – многодетные и молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами, участники спецоперации и семьи погибших в ходе СВО. Сразу после завершения официальной части получатели сертификатов перешли в фойе Дома культуры. Чтобы людям не пришлось ходить по инстанциям, процедуру подписания договоров провели прямо на месте. Оформить право собственности на наделы можно было за несколько минут. Среди тех, кто сегодня стал землевладельцем, и Рафаэль Акаев. Подарком для новоиспеченных собственников стал праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Впереди у муниципалитета большая работа. Местные власти уже проектируют для создаваемого микрорайона инженерную и социальную инфраструктуру – здесь проведут свет, воду и проложат дороги. Всего за последние три года бесплатные наделы в Чегемском районе получили более двухсот семидесяти человек.   https://t.me/vestikbr
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