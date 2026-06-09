В Чегеме завершают масштабную замену водопроводных сетей

В Чегеме завершают замену водопроводных сетей. Работы проводят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Ремонт идет на улицах Ленина и Советской. Приступили к нему в ноябре прошлого года.
Сначала разработали траншею, уложили песчаное основание, затем – трубу и засыпали слоем песка. Сейчас монтируют узлы в колодцах, устанавливают задвижки и гидранты. По словам специалистов, старые трубы протекали. Финальный этап – вывоз грунта. Сдать объект планируют до конца июня.
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