В Чегеме завершается капитальный ремонт поликлиники

Первичный осмотр у отоларинголога в Чегемской районной поликлинике… Врач принимает семилетнюю пациентку: у юной жительницы Шалушки жалобы на боли в горле и высокую температуру. С такими же симптомами и ее младшая сестра. Сезон вирусных инфекций на пике, поясняет ЛОР-врач Зарета Кудаева. Пациентов за день – минимум 25. А в иные дни бывает и до полусотни. Капитальный ремонт, который завершают в медучреждении, позволил создать более комфортные условия как для работников, так и для посетителей.
В поликлинике Чегемской райбольницы удалось совместить прием и ремонт. К слову, капитальной реконструкции здесь не было никогда, а заработала организация еще в 80-х. К реконструкции приступили в прошлом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения.
За это время была проведена полная замена кровли, отопительной системы и инженерных коммуникаций, а также реконструкция входного блока. В настоящее время ремонтные работы уже практически завершены.
Обновленная поликлиника, по словам Жанеты Амшоковой, работает в соответствии с принципами “бережливых технологий”. В частности, для больных с признаками вирусной инфекции создадут отдельный вход. Находится он с торца здания. Его еще предстоит реконструировать. А вот работы на главном уже завершили.
В поликлинике теперь работают отделения для взрослых и детей, женская консультация и диагностический блок. В целом здесь обслуживают почти 70 тысяч жителей Чегемского района. Для удобства посетителей диагностические кабинеты перенесли со второго этажа на первый.
На капремонт медучреждения направили около 15 миллионов рублей. Осталось обновить дополнительный вход, пристроить перевязочный кабинет в детском отделении и привести в порядок прилегающую территорию. Завершить обновление планируют до конца ноября.
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