В Чегеме завершается капитальный ремонт поликлиники при Центральной райбольнице

Работы ведут по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Ремонт начали в 2021-м. За это время обновили фасад, внутреннюю отделку, заменили кровлю и коммуникации. Теперь в одном здании будут работать подразделения для взрослых и детей, а также женская консультация. В поликлинике сделают два входа – для пациентов в острой фазе болезни и тех, кто приходит на плановый прием. Помимо этого, установят специальное оборудование для маломобильных граждан и оборудуют так называемую «открытую» регистратуру, повышающую доступность медуслуг. Все ремонтные работы намерены завершить 10 июня, однако пациентов в чегемской поликлинике уже начали принимать.