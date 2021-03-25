В Чегеме завершается строительство новой школы


В Чегеме, по национальному проекту «Образование» завершается строительство современной школы на 500 мест. Школа, которую возводят в новом микрорайоне Чегема, будет соответствовать всем современным стандартам — на это направили свыше 340 миллионов рублей. Помимо учебных кабинетов, откроют и компьютерные классы. Также предусмотрели актовый и спортивный залы, столовую и пищеблок. «Достопримечательностью» нового образовательного учреждения станет собственное футбольное поле с искусственным покрытием. Из школы ученики смогут отправиться домой по специальному переходу, не выходя на проезжую часть. Сдать учебное заведение планируют к концу марта.

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