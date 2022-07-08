home
Главная
>
Новости
>
В Чегеме в Доме-музее Кайсына Кулиева открылась выставка работ художницы Нади Рушевой

В Чегеме в Доме-музее Кайсына Кулиева открылась выставка работ художницы Нади Рушевой

08.07.2022 | 16:36
“Такая разная Надя”… Название выставки необычное, как и сама автор работ. Надя Рушева – творец с мировым именем. Ей было всего 17, когда она внезапно скончалась от врожденной болезни. За свою короткую жизнь создала почти 12 тысяч рисунков, проиллюстрировав шедевры Пушкина, Лермонтова, Толстого, Экзюпери – всего около полусотни авторов. Работы находятся во многих галереях и частных собраниях страны. В музее Кайсына Кулиева сегодня представлены не только рисунки Нади Рушевой, но и личные вещи: фломастеры, письма, а еще Книга отзывов с первой выставки в Москве. Свои записи в ней оставили Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, многие известные в стране литераторы и искусствоведы. В прошлом году в Чегеме выставляли копии работ юного дарования. Теперь настал черед подлинников. Хранятся они в одной из московских школ. Наде Рушевой было 12, когда состоялась ее первая персональная выставка. Организовал ее журнал “Юность”, в редколлегию которого входил тогда Кайсын Кулиев. Нынешние творческие и дружеские связи сотрудников двух музеев привели к тому, что оригиналы работ впервые на Северном Кавказе выставляют именно в Кабардино-Балкарии. Ее рисунки рождались без эскизов. “Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки”, - говорила талантливая девушка, которой не стало в 69-м. Сегодня “Такая разная Надя” - это уникальный подарок из прошлого для ценителей искусства. Увидеть рисунки можно до конца июля. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных