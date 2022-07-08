В Чегеме в Доме-музее Кайсына Кулиева открылась выставка работ художницы Нади Рушевой

“Такая разная Надя”… Название выставки необычное, как и сама автор работ. Надя Рушева – творец с мировым именем. Ей было всего 17, когда она внезапно скончалась от врожденной болезни. За свою короткую жизнь создала почти 12 тысяч рисунков, проиллюстрировав шедевры Пушкина, Лермонтова, Толстого, Экзюпери – всего около полусотни авторов. Работы находятся во многих галереях и частных собраниях страны.
В музее Кайсына Кулиева сегодня представлены не только рисунки Нади Рушевой, но и личные вещи: фломастеры, письма, а еще Книга отзывов с первой выставки в Москве. Свои записи в ней оставили Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, многие известные в стране литераторы и искусствоведы. В прошлом году в Чегеме выставляли копии работ юного дарования. Теперь настал черед подлинников. Хранятся они в одной из московских школ.
Наде Рушевой было 12, когда состоялась ее первая персональная выставка. Организовал ее журнал “Юность”, в редколлегию которого входил тогда Кайсын Кулиев. Нынешние творческие и дружеские связи сотрудников двух музеев привели к тому, что оригиналы работ впервые на Северном Кавказе выставляют именно в Кабардино-Балкарии.
Ее рисунки рождались без эскизов. “Я их заранее вижу… Они проступают на бумаге, как водяные знаки”, - говорила талантливая девушка, которой не стало в 69-м. Сегодня “Такая разная Надя” - это уникальный подарок из прошлого для ценителей искусства. Увидеть рисунки можно до конца июля.
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