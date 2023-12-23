В Чегеме провели концерт в рамках проекта «Язык мой, душа моя, мой мир»

23.12.2023 | 10:31
Национальные танцы, обрядовые постановки, фрагменты из произведений классиков… Ученики и педагоги школ Чегемского района подготовили литературно-музыкальные композиции на разных языках. Конкурс-фестиваль «Язык мой, душа моя, мой мир» в Кабардино-Балкарии проводят уже 20 лет. Учителя проводят открытые уроки, дети поют песни и читают стихи на родных языках, готовят театрализованные представления, соревнуются в знании фольклора. В этом году жюри присудило первое место участникам из Чегемского района. В зале Дворца культуры собрались педагоги – призеры федеральных и республиканских профессиональных конкурсов. Им вручили почетные грамоты, благодарности, дипломы и подарки. По количеству занятых призовых мест на всероссийских конкурсах по родным языкам Кабардино-Балкария – на первом месте в СКФО. Встреча в Чегеме стала своеобразным подведением итогов Года педагога и наставника. Работникам образования он запомнится многими профессиональными достижениями и открытиями. Педагоги и наставники все так же будут помогать ученикам познавать окружающий мир, становиться лучше и достигать поставленных целей.   https://t.me/vestikbr
