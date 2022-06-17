home
Главная
>
Новости
>
В Чегеме прошло выездное заседание Парламента КБР

В Чегеме прошло выездное заседание Парламента КБР

17.06.2022 | 22:36
Депутаты, общественники, работники администраций муниципалитетов побывали сразу в нескольких центрах, где представители нового поколения учатся, развиваются и выражают себя. В списке – спорткомплекс, Станция юных техников, вторая школа, Дом культуры. А затем увиденное обсудили на совещании... В ходе дискуссии чегемский Молодежный совет назвали одним из самых успешных в регионе. В него входят предприниматели, студенты, учащиеся. Сегодня в республике – больше 30 подобных объединений, в которых состоят около 500 человек. Парламентарии считают: активность их нужно повышать. И помнить, что изначально советы создавались как связующее звено между молодыми инициативными людьми и представителями власти. Парламентарии отмечают, что такие встречи в дальнейшем пройдут и в других районах республики.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных