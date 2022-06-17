В Чегеме прошло выездное заседание Парламента КБР

Депутаты, общественники, работники администраций муниципалитетов побывали сразу в нескольких центрах, где представители нового поколения учатся, развиваются и выражают себя. В списке – спорткомплекс, Станция юных техников, вторая школа, Дом культуры. А затем увиденное обсудили на совещании... В ходе дискуссии чегемский Молодежный совет назвали одним из самых успешных в регионе. В него входят предприниматели, студенты, учащиеся. Сегодня в республике – больше 30 подобных объединений, в которых состоят около 500 человек. Парламентарии считают: активность их нужно повышать. И помнить, что изначально советы создавались как связующее звено между молодыми инициативными людьми и представителями власти. Парламентарии отмечают, что такие встречи в дальнейшем пройдут и в других районах республики.