В Чегеме произошел пожар в торговых павильонах

Сегодня около половины седьмого вечера в Чегеме произошел пожар. Сгорели несколько торговых павильонов. Огонь затронул до шести торговых точек, где в основном продавали фрукты и овощи.
Расположены они на главной улице Чегема вдоль федеральной трассы. В “чрезвычайном ведомстве” сообщили, что при пожаре пострадал один человек.
Мужчину доставили в РКБ с ожогами ног. Пораженными оказались 20 процентов нижних конечностей... Огонь удалось локализовать в течение получаса.
Причины происшествия уточняются, добавили в региональном главке МЧС.
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