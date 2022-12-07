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В Чегеме произошел пожар в торговых павильонах

В Чегеме произошел пожар в торговых павильонах

07.12.2022 | 23:04
Сегодня около половины седьмого вечера в Чегеме произошел пожар. Сгорели несколько торговых павильонов. Огонь затронул до шести торговых точек, где в основном продавали фрукты и овощи. Расположены они на главной улице Чегема вдоль федеральной трассы. В “чрезвычайном ведомстве” сообщили, что при пожаре пострадал один человек. Мужчину доставили в РКБ с ожогами ног. Пораженными оказались 20 процентов нижних конечностей... Огонь удалось локализовать в течение получаса. Причины происшествия уточняются, добавили в региональном главке МЧС.   https://t.me/vestikbr  
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