В Чегеме появится новый молодежный центр

Творческая мастерская, конференц-зал, переговорная, кофейня… Сегодня общественности представили дизайн-проект нового молодежного центра в Чегемском районе.
Ему отвели здание бывшей спортшколы Чегема. Помещения отремонтируют, купят новую мебель и оборудование. Уже известно, что здесь станут работать участники «Движения первых», координаторы проекта «Навигаторы детства» и сотрудники филиала Ресурсного центра развития волонтерства.
Увидеть дизайн-проект можно в телеграм-канале администрации Чегемского района... Напомним, что по федеральной программе «Регион для молодых» в Кабардино-Балкарии в прошлом году открыли три молодежных центра – в Кашхатау, Нарткале и Нальчике.
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