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В Чегеме после реконструкции открыли подземный пешеходный переход

В Чегеме после реконструкции открыли подземный пешеходный переход

31.08.2022 | 16:12
Старую плитку сняли, стены и пол облицевали гранитом. Отремонтировали и лестничные ступеньки… Этот подземный переход в Чегеме расположен на центральной улице – Баксанском шоссе. С одной стороны – жилой район. С другой – школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. То есть место, крайне важное для города. Ремонтировать его начали в ноябре прошлого года по заказу Управления федеральных автодорог “Кавказ”. В подземном переходе повесили лампы, а также камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность. Для маломобильных людей обновили пандусы. Чегемцы вспоминают: сооружение давно не отвечало нормативным требованиям и нуждалось в ремонте. Жители по-настоящему радуются тому, что Чегем обрел наконец 40-метровый подземный переход через трассу “Кавказ”.   https://t.me/vestikbr
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