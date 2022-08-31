В Чегеме после реконструкции открыли подземный пешеходный переход

Старую плитку сняли, стены и пол облицевали гранитом. Отремонтировали и лестничные ступеньки… Этот подземный переход в Чегеме расположен на центральной улице – Баксанском шоссе. С одной стороны – жилой район. С другой – школа, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. То есть место, крайне важное для города. Ремонтировать его начали в ноябре прошлого года по заказу Управления федеральных автодорог “Кавказ”.
В подземном переходе повесили лампы, а также камеры видеонаблюдения, чтобы обеспечить безопасность. Для маломобильных людей обновили пандусы. Чегемцы вспоминают: сооружение давно не отвечало нормативным требованиям и нуждалось в ремонте.
Жители по-настоящему радуются тому, что Чегем обрел наконец 40-метровый подземный переход через трассу “Кавказ”.
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