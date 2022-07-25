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В Чегеме чествовали спортсменов, добившихся успехов на всероссийском уровне

В Чегеме чествовали спортсменов, добившихся успехов на всероссийском уровне

25.07.2022 | 15:55
В Чегеме чествуют борцов-вольников – обладателя “золота” чемпиона России Малика Шаваева и серебряных призеров Азамата и Анзора Закуевых. Министр спорта Ислам Хасанов поблагодарил наставника спортсменов Арсена Закуева и отметил: это первый случай, когда на чемпионате страны по вольной борьбе сразу три спортсмена из Кабардино-Балкарии вышли в финал в своих весовых категориях. Все трое – уроженцы одного села Чегемского района – Шалушки. Собравшиеся получили возможность увидеть самых захватывающие моменты чемпионата, где проявили себя борцы из Кабардино-Балкарии. Спортсменам вручили почетные грамоты и подарки от Минспорта, администраций Чегемского и Черекского районов. Всем троим передали сертификаты на владение земельными участками в Шалушке. В ближайших планах спортсменов – участие во всероссийской Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в нескольких городах в конце августа.   https://t.me/vestikbr
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