В Чегеме чествовали спортсменов, добившихся успехов на всероссийском уровне

В Чегеме чествуют борцов-вольников – обладателя “золота” чемпиона России Малика Шаваева и серебряных призеров Азамата и Анзора Закуевых.
Министр спорта Ислам Хасанов поблагодарил наставника спортсменов Арсена Закуева и отметил: это первый случай, когда на чемпионате страны по вольной борьбе сразу три спортсмена из Кабардино-Балкарии вышли в финал в своих весовых категориях.
Все трое – уроженцы одного села Чегемского района – Шалушки. Собравшиеся получили возможность увидеть самых захватывающие моменты чемпионата, где проявили себя борцы из Кабардино-Балкарии.
Спортсменам вручили почетные грамоты и подарки от Минспорта, администраций Чегемского и Черекского районов. Всем троим передали сертификаты на владение земельными участками в Шалушке. В ближайших планах спортсменов – участие во всероссийской Спартакиаде сильнейших, которая пройдет в нескольких городах в конце августа.
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