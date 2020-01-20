В частном домовладении обнаружен подпольный цех по производству алкоголя

По данным оперативников, 42-летний предприниматель организовал незаконный бизнес в частном доме по улице Самотечной. В конце прошлого года мужчина приобрел более трех тысяч литров купажной смеси, 800 литров этилового спирта и стеклянную тару для розлива. При этом часть бутылок была оклеена этикетками российских производителей коньяка и водки и поддельными федеральными марками. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли оборудование, сырье и комплектующие, а также готовый к реализации фальсифицированный коньяк. Стоимость изъятого составила почти 2 миллиона рублей. В отношении хозяина подпольного цеха возбуждено уголовное дело.