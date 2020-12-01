В центре Заюково появился сквер





В Заюково завершили благоустраивать сквер возле Дома культуры. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Сквер находится на центральной улице села, на которой расположены также школа, больница, здание администрации. Работы провели стандартные, в том числе установили по периметру систему видеонаблюдения.

На будущий год в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Баксанском районе планируют создать и благоустроить скверы в Жанхотеко, Баксаненке и Кишпеке.