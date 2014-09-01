В центре Кенделена к лету появится новый сквер





Небольшое поле для футбола, игровые площадки, беседки, скамейки и песочница появятся в центре Кенделена к лету. Здесь, на улице Ленина, создают новый сквер. Займет он больше восьми тысяч квадратных метров. К работе приступили в апреле. Сквер создают в рамках программы по формированию современной городской среды. По всему периметру территорию огородили большими камнями, которые привезли из соседних сел. Кроме того, высадили березы, клены и ели… На месте трудятся около десятка рабочих. Сейчас они готовят основание под пешеходные дорожки. Запланировали и строительство автостоянки поблизости. На создание нового места отдыха направят один миллион 700 тысяч рублей. Все работы планируют завершить в июне. Сквер назовут именем одного уроженцев Кенделена, который участвовал в Великой Отечественной.