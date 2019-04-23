В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» проходит чемпионат Вооруженных Сил России по зимнему горному троеборью. — 2019.04.23

Как сообщает пресс-служба минобороны, они организованы на специально подготовленных объектах.

В соревновании примут участие около 100 человек. Они представляют команды четырех военных округов, нескольких вузов Минобороны страны, Главного управления Генштаба и дальней авиации, а также Центра горной подготовки и выживания «Терскол». Чемпионат включает в себя три основных этапа: лыжная гонка по пересечённой местности, ледолазание и гонка дозоров с метанием гранат. Отметим, что часть элементов, выполняемых участниками, входит в программу конкурса пятых Армейских международных игр «Эльбрусское кольцо», сообщает пресс-служба ЮВО.