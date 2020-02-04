В центре детского творчества «Эрудит» появились сенсорные комнаты

В нальчикском центре детского творчества «Эрудит» появились помещения со специализированным оборудованием для адаптации детей с ограничениями по здоровью. Это стало возможным благодаря госпрограмме «Доступная среда». Две комнаты обустроены так, чтобы воздействовать на органы чувств ребенка, снимать напряжение и заниматься дидактическими играми. В одной из них оборудована потолочная панель «Звездное небо», сухой бассейн, сенсорный уголок, световой стол для рисования песком. Для занятий разработана целая программа с играми и упражнениями. С детьми проводят индивидуальные консультации педагоги-психологи. Сейчас «Эрудит» посещают 18 особенных ребят, но это не предел. По госпрограмме, отмечают в администрации учреждения, центр также оборудовали компьютерами с адаптированной клавиатурой, интерактивными досками, тактильными табличками и пиктограммами. Занятия проводятся бесплатно.