В Былыме обновляют одно из мест отдыха селян

По программе формирования комфортной городской среды здесь благоустраивают сквер возле Дома культуры.ДК построили в 85 году, и он сразу стал местом притяжения местных жителей. Сегодня здесь занимаются в студиях больше полутора сотен детей и взрослых. Работают театральный, вокальный и танцевальный кружки. Однако прилегающая территория нуждалась в особом внимании. Поблизости появятся места для парковки автомобилей. Все работы по благоустройству должны завершить к ближайшей осени.