В Былыме обновляют одно из мест отдыха селян

По программе формирования комфортной городской среды здесь благоустраивают сквер возле Дома культуры.
ДК построили в 85 году, и он сразу стал местом притяжения местных жителей.
Сегодня здесь занимаются в студиях больше полутора сотен детей и взрослых. Работают театральный, вокальный и танцевальный кружки. Однако прилегающая территория нуждалась в особом внимании.
Поблизости появятся места для парковки автомобилей. Все работы по благоустройству должны завершить к ближайшей осени.
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