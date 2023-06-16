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В Былыме обновляют одно из мест отдыха селян

В Былыме обновляют одно из мест отдыха селян

16.06.2023 | 10:39
По программе формирования комфортной городской среды здесь благоустраивают сквер возле Дома культуры.  ДК построили в 85 году, и он сразу стал местом притяжения местных жителей. Сегодня здесь занимаются в   студиях больше полутора сотен детей и взрослых. Работают театральный, вокальный и танцевальный кружки.   Однако прилегающая территория нуждалась в особом внимании. Поблизости появятся места для парковки автомобилей. Все работы по благоустройству должны завершить к ближайшей осени.    https://t.me/vestikbr
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