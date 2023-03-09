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В будущем Дворце творческой молодежи идут масштабные работы

В будущем Дворце творческой молодежи идут масштабные работы

09.03.2023 | 16:50
Дворец театров в самом центре столицы Кабардино-Балкарии на пр.Шогенцукова стоял «замороженным» почти 20 лет. В прошлом году ситуация поменялась радикально: здесь возобновили строительные работы. Изначально строение планировали как Дворец театров. В последующем было решено перепрофилировать здание в Дворец творческой молодежи. В региональном Минстрое говорят, что здесь также обретут новый дом различные государственные организации. Строение необычной формы создавали из монолита, а потому годы простоя не сказались на его качестве и безопасности, отмечают специалисты. Однако осовременить его все же необходимо. Сейчас строители заняты планировкой территории, а также возводят внутренние перегородки и стены. В разгаре – масштабные работы по созданию инженерных коммуникаций. Уже подвели электричество. Вскоре займутся внутренней отделкой. Планируется, что во Дворце творческой молодежи откроют художественные мастерские, кино- и архитектурную студии, пространства для совместной работы, а также Музей современного искусства. В здании также разместят республиканскую госфилармонию. По графику Дворец творческой молодежи должны сдать в эксплуатацию к концу следующего года.   https://t.me/vestikbr
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