В будущем Дворце творческой молодежи идут масштабные работы

Дворец театров в самом центре столицы Кабардино-Балкарии на пр.Шогенцукова стоял «замороженным» почти 20 лет. В прошлом году ситуация поменялась радикально: здесь возобновили строительные работы.
Изначально строение планировали как Дворец театров. В последующем было решено перепрофилировать здание в Дворец творческой молодежи. В региональном Минстрое говорят, что здесь также обретут новый дом различные государственные организации.
Строение необычной формы создавали из монолита, а потому годы простоя не сказались на его качестве и безопасности, отмечают специалисты. Однако осовременить его все же необходимо.
Сейчас строители заняты планировкой территории, а также возводят внутренние перегородки и стены. В разгаре – масштабные работы по созданию инженерных коммуникаций. Уже подвели электричество.
Вскоре займутся внутренней отделкой. Планируется, что во Дворце творческой молодежи откроют художественные мастерские, кино- и архитектурную студии, пространства для совместной работы, а также Музей современного искусства. В здании также разместят республиканскую госфилармонию.
По графику Дворец творческой молодежи должны сдать в эксплуатацию к концу следующего года.
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