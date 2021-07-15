В ботаническом саду КБГУ пара орлов вывела потомство





В ботаническом саду Кабардино-Балкарского госуниверситета пара орлов обзавелась потомством. Два орленка живут на местном старом клене. Сейчас птенцам около пяти недель. Родители тщательно следят за территорией вокруг гнезда. Посторонним вход воспрещен. Если хищники видят потенциальную угрозу, они атакуют. Так что непрошеным гостям стоит опасаться острых клювов и когтей. Пара взрослых птиц находится в ботаническом саду университета уже года два. Место для них подходящее: птицы с легкостью могут найти здесь хомяков и полевых мышей, которыми питаются. По свидетельствам ученых, орлы – существа моногамные: находят одну пару на всю жизнь, а продолжается она в среднем полвека.