В ближайшие три года в КБР должны появиться три центра «Кванториум» и 112 «Точек роста» на базе школ





Об этом говорили сегодня на очередном заседании правительства под председательством премьера Алия Мусукова. Минэкономразвития представил проект о сотрудничестве Кабардино-Балкарии и Республики Коми… На днях в Нальчике прошел концерт творческих коллективов двух регионов. Это своеобразный старт совместного тура по СКФО. По словам премьера, взаимные интересы двух субъектов не ограничиваются только культурным аспектом. На заседании рассмотрели также другие вопросы. В частности, отметили, что республика сегодня рассчитывает на дотации из федерального бюджета (свыше 57-ми миллионов рублей) в рамках борьбы с COVID-19.