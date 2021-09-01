В ближайшие семь лет на Северном Кавказе построят три гидроэлектростанции





Одну из них в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба «РусГидро». Сейчас акционерное общество приступает к разработке проектной документации. В нашей республике планируют установить Верхнебаксанскую Малую ГЭС на реке Адыр-Су. Запуск в эксплуатацию намечен на 2027-й год. По мнению экспертов, одним из главных достоинств таких сооружений является их экологическая безопасность. Способ получения электроэнергии позволяет сохранять природный ландшафт и окружающую среду. Отсутствует также отрицательное влияние на качество воды, в реках сохраняется рыба. Кроме того, малые ГЭС играют большую роль в энергоснабжении отдаленных районов. По итогам прошлого года Кабардино-Балкария стала победителем в номинации «Лидер малой гидроэнергетики России» в первом региональном инвестиционном рейтинге в области возобновляемой энергетики.