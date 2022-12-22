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В ближайшие два года в России продолжат действовать программы бесплатного обучения востребованным профессиям

В ближайшие два года в России продолжат действовать программы бесплатного обучения востребованным профессиям

22.12.2022 | 10:57
Программы бесплатного обучения востребованным профессиям продолжат действовать в России в ближайшие два года. Такое решение приняли в правительстве. Воспользоваться возможностями смогут безработные, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан до 35 лет, люди старше 50-ти, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины. Всем им предложат бесплатно переобучиться или получить дополнительное профессиональное образование. Затраты колледжей и вузов правительство компенсирует с помощью грантов. В федеральном бюджете на эти цели на два года заложили 14 миллиардов рублей. Работу ведут в рамках федерального проекта по содействию занятости, который входит в нацпроект «Демография».   https://t.me/vestikbr
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