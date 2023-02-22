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В ближайшие два года в КБР построят и реконструируют 16 объектов водоснабжения

В ближайшие два года в КБР построят и реконструируют 16 объектов водоснабжения

22.02.2023 | 10:23
В ближайшие два года в республике построят и реконструируют 16 объектов водоснабжения. Об этом сегодня рассказали в региональном министерстве строительства и ЖКХ. Это более 140 км водопроводных сетей и около 2 км канализационных. На эти цели выделят свыше 850-ти млн рублей. Таким образом намерены улучшить качество предоставляемых услуг для 45-ти тысяч жителей. Напомним, в этом году Кабардино-Балкария в числе 14-ти первых регионов вошла в новую программу развития ЖКХ. На ее выполнение правительство страны выделило 30 млрд рублей.   https://t.me/vestikbr
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