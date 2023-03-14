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В ближайшее время природа оправдает людские ожидания- температура начнет повышаться

В ближайшее время природа оправдает людские ожидания- температура начнет повышаться

14.03.2023 | 16:46
Хотя первый месяц весны капризный и зачастую холодный, но приближение тепла в природе ощущается во всем. На деревьях – набухающие почки, на некоторых из них появились характерные сережки, на реках давно растаял лед. Кажется, что небо стало выше, а воздух прозрачнее. Погода сегодня довольно пасмурная, но в Атажукинском саду многолюдно. Горожане и гости республики стараются больше времени проводить на свежем воздухе. Приходу весны радуются и обитатели Нальчикского зоопарка. После долгой и холодной зимы активизируются звери и птицы. Уже в ближайшее время природа оправдает людские ожидания: наступит климатическая весна. На смену холодным фронтам приходит антициклон. Осадки прекратятся, температура начнет повышаться. Синоптики добавляют, что погода в первый месяц весны напоминает качели. Ожидается, что в пятницу республику накроет очередной циклон. Он принесет небольшое похолодание и дожди.   https://t.me/vestikbr
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