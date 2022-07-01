В Благовещенке капитально ремонтируют местный ФОК

Дать вторую жизнь спортивному объекту… В Благовещенке капитально ремонтируют Физкультурно-оздоровительный комплекс.
Здание принадлежало местному колхозу и более двух десятков лет находилось в аварийном состоянии. До этого здесь постоянно проводили не только занятия физкультурой, но и соревнования межрайонного уровня.
К ремонту ФОКа приступили в нынешнем апреле. Подрядчики уже обновили кровлю, демонтировали старые конструкции. Сейчас идет внутренняя и внешняя отделка помещений. Впереди замена окон, дверей, инженерных коммуникаций.
Комплекс станет одним из любимых мест посещений не только молодежи, но и взрослых, надеются в администрации Благовещенки. Помимо капитального ремонта здания строителям также предстоит благоустроить внутренний двор. Реконструкцию должны завершить к ноябрю этого года. Работы ведут по федеральной программе комплексного развития сельских территорий.
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