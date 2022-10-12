В Благовещенке капитально ремонтируют физкультурно-оздоровительный комплекс

Построили его в начале 90-х. Площадь здания – больше 500 квадратных метров. Технические возможности позволяют проводить здесь соревнования муниципального уровня. И к тому же местные дети ходили сюда в различные спортивные секции.
Пока идет ремонт, занятия приостановили, но уже вскоре физкультурно-оздоровительный комплекс в отдаленном селе Прохладненского района вновь заполнят посетители. Случится это, как ожидается, в предстоящем ноябре.
Подрядчики отремонтировали крышу, оштукатурили стены. Сейчас заняты полами и окнами. Строители обещают, что завершат ремонт в установленный срок.
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