В бизнес-инкубаторе КБР снизили арендную плату для предпринимателей

В Кабардино-Балкарии снизили размер арендной платы для предпринимателей, которые используют площади республиканского бизнес-инкубатора. Соответствующее постановление подписал председатель правительства КБР Алий Мусуков.

Изменения касаются представителей малого и среднего бизнеса. Новые условия для них будут действовать полгода – в тексте постановления указаны сроки с 1 апреля по 1 октября 2020 г. В это время максимальный взнос не должен превышать 5% от обычной арендной ставки, которую платят за пользование нежилыми помещениями Кабардино-Балкарского бизнес-инкубатора.

Изменения связаны с ограничительными мерами, действующими сейчас и направленными на то, чтобы остановить распространение в республике коронавирусной инфекции.