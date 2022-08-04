В Безенги сегодня спасли туристку из Казани, повредившую ногу

Сегодня в 7:30 утра из ущелья Безенги на пульт спасателей поступил вызов о помощи. 39-летняя альпинистка из Казани совершала восхождение в незарегистрированной в МЧС группе. Женщина травмировала ногу на склонах горы “Теплый угол” на высоте 3200 метров. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного отряда МЧС России в количестве пяти человек и одной единицы техники. Благодаря службе санитарной авиации республики и коммерческим вертолетам за месяц помощь оказали 17 пациентам, причем пятеро находились в тяжелом состоянии. Речь идет о доставке тех, кто нуждается в лечении, из горных районов и с мест аварий на трассах. В экстренных случаях, когда на счету каждая минута, их направляют на вертолете в центральные клиники. В Нальчике на территории Республиканской клинической больницы специально построили вертолетную площадку. Напомним, что санавиация работает с июня по нацпроекту “Здравоохранение”.