В Белой Речке ремонтируют дорогу

На ул.Чабдарова, которая ведет к Четвертому поселку Белой речки, уже сняли верхний слой асфальта и приступили к созданию нового покрытия. Ремонта здесь не было почти 10 лет. За это время полотно во многих местах разрушилось. Обновить его помог национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Ремонт позволит продлить срок эксплуатации минимум на пять лет. К восстановлению дороги по ул.Чабдарова приступили в марте. Специалистам предстоит обновить около трех километров. Движение при этом не ограничивают. Для 500 жителей поселка это главная дорожная артерия. Трасса ведет как к социальным объектам, так и к санаториям.
Сейчас автомобилисты объезжают место ремонта по грунтовой дороге, которая ведет в Нальчик. Обновленный участок планируют сдать в эксплуатацию к концу этой весны.
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