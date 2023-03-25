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В Балкарском театре прошел вечер памяти Кязима Мечиева

В Балкарском театре прошел вечер памяти Кязима Мечиева

25.03.2023 | 09:29
Заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Фатима Мамаева поет колыбельную на стихи Кязима Мечиева. И хотя пронзительные строки основоположник балкарской литературы посвятил ребенку, в них точно переданы и все переживания матери. Матери, которая вскоре окажется в чужих степях с младенцем на руках. А это уже образ самого Кязима. Его создал заслуженный артист Карачаево-Черкесии Тауби Мизиев. Поэт адресует напутствия своему народу… Сценические зарисовки представили актеры Балкарского госдрамтеатра. А затем зрителям, которых был полный зал, демонстрируют фильм журналиста Ахузат Мишаевой «Я слит с родною землею». В 45-минутной работе о Кязиме Мечиеве говорят литературоведы, историки, краеведы. Автор поделилась, что работа над лентой заняла почти год. Фильм можно увидеть не только в театральном зале и в эфире, но и в интернете – на вещательной площадке регионального телеканала.   https://t.me/vestikbr
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